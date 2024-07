Scommessa dell’atleta. Il campione di hockey si inventa designer col brand "For Te"

Dalle passeggiate in bicicletta tra le vie silenziose ha avuto l’ispirazione. E così ha voluto tributare un omaggio speciale al paese che l’ha adottato sportivamente. Il vice capitano dell’Hockey Forte dei Marmi, Federico Ambrosio, si è trasformato in designer e ha lanciato il brand "For Te", partendo da una linea di orologi limited edition che in pochi giorni ha già registrato un boom di prenotazioni: ben 200 pezzi aggiudicati dei 400 rigorosamente numerati in commercio. Quell’accessorio è già al polso non solo di tanti sportivi ma anche di imprenditori che lo utilizzano per andare in spiaggia o per combinarlo con un look da serata super chic. Un segnatempo originale e unisex con il quadrante dalle venature in marmo, nelle tonalità del rosa, azzurro, bianco e nero; sul retro sono incise le coordinate geografiche che indicano Forte dei Marmi. Un progetto che è stato ideato assieme alla moglie Valentina Di Paola e con la preziosa collaborazione dei soci Riccardo e Francesco Castagnini della Gioielleria Oberdan che hanno voluto sostenere questa proposta nuova destinata a diventare un oggetto-ricordo decisamente glamour ma anche un regalo d’eccezione che profuma di vacanza e praticità.

"Da cinque anni con la famiglia vivo al Forte, tranne un anno in cui mi sono trasferito a Bassano per impegni sportivi – racconta Ambrosio, 34 anni e elemento di punta dell’Hockey – ma quando sono tornato l’amore per questi luoghi è stato ancora più forte. Da lì l’ispirazione per un brand che fosse elemento di appartenenza non solo per chi qua c’è nato. Ecco l’idea di "For Te" e quel richiamo al marmo nel quadrante degli orologi. E’ un’esperienza che mi ha molto divertito e ho imparato tante cose sulle strategie di crescita di un nuovo prodotto che ha straordinariamente registrato un consenso oltre ogni aspettativa. Tra l’altro "For Te" è stato così apprezzato che anche i cappellini, inizialmente concepiti come gadget regalo per gli amici, adesso sono entrati di diritto nella linea commerciale e sono richiestissimi. Per il futuro stiamo già elaborando una collezione completa di accessori estivi dedicati a Forte dei Marmi. Perchè di questo paese – conclude il campione – mi hanno incantato la semplicità e la pace. Basta girare in bicicletta per respirare quella magia che aleggia nell’aria e assaporare il rilassante ritmo slow che è stato la mia ispirazione".

Francesca Navari