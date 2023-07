Versilia, con un abbraccio scippa gli orologi a due anziani: caccia a una donna

Forte dei Marmi, 30 luglio 2023 – Una coppia di anziani in bicicletta è stata scippata ieri mattina in via Versilia da una donna, allontanatasi poi su un'auto, con la tecnica dell'abbraccio: a entrambe le vittime ha portato via gli orologi.

Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di polizia, in zona c'era per servizio anche una pattuglia della polizia municipale. Per cercare di individuare la donna in corso analisi delle immagini delle telecamere installate nella zona e raccolte alcune testimonianze