Schmidt si candida. Pd: "Lasci la Fondazione"

La notizia è arrivata ieri: Eike Schmidt, consigliere della Fondazione Museo Mitoraj, ha sciolto la riserva annunciando la sua candidatura a sindaco di Firenze per il centrodestra. Tanto basta per portare il Pd a chiedere che si faccia da parte. "Visto il ruolo da lui ricoperto all’interno o della Fondazione Mitoraj su nomina ministeriale – scrivono i Dem – per il bene della Fondazione stessa affinché possa lavorare a pieno regime e senza influenze ’esterne’ riteniamo opportuno che Schmidt faccia un passo indietro dimettendosi immediatamente". Il Pd coglie l’occasione per criticare le spese previste per il completamento del museo, lievitate a 17 milioni di euro a fronte dei 2 milioni annunciati all’inizio: "Un aumento sconsiderato – dicono Sando Donadel, segretario del circolo centro-collina, e il consigliere Nicola Conti – che mostra il tremendo errore commesso a suo tempo. Dopo aver impoverito il centro togliendo l’ex mercato coperto e aver fatto subire alla città un cantiere infinito, ora l’ennesima amara sorpresa".