Scenari d’artista. Pittura e scultura in San Leone

La mostra “Scenari d’Artista“ l’arte contemporanea nelle diverse espressioni da oggi fino al 12 gennaio nella Sala San Leone. Sedici artisti: Laura Bordigoni, Maurizio Cargiolli. Enzo Costa, Franca Formis, Alessio Galleni, Yuliya Kovtyaga, Annarosa Lisi, Roberto Lazzarini, Martina Madrigali, MeriMai,Matteo Marino, Silvano Morandi, Rossella Pennini, Sandro Pontigia, Monica Zanelli e Simona Verzichelli. Molti hanno ottenuto riconoscimenti e menzioni in mostre e concorsi nazionali, altri sono creativi emergenti. La pittura è presente con diversi stili: dalla paesaggistica minuziosa a quella materica, dall’astrattismo puro all’icona sacra, dal concettuale ai ritratti, dalle piccole alle grandi tele. In mostra anche sculture con l’arte del Driftwood, il recupero dei legni trasportati a riva dalle correnti marine e fluviali con le quali l’artista crea animali ed oggetti, accanto a sculture geometriche stilizzate per finire a composizioni in materiale sintetico o DAS. C’è il paper cutting: tecnica orientale antichissima, un nuovo trend del riciclo della carta. “Scenari d’Artista” è una mostra dinamica ed interattiva che diventa spazio culturale con Adriano Barghetti, capodanno anticipato con brindisi, oroscopo e lettura delle date di nascita, la presentazione di un libro artistico per ragazzi e una performance in tema Befana con Gionata Francesconi e le marionette. All’interno sagome femminili e maschili ad altezza naturale con le quali giocare inserendo il viso per una foto, uno schermo video presenta gli artisti e le opere visibile dai passanti. In alcuni giorni si può ammirare la creazione di un quadro realizzato dagli artisti.