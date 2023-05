“Scatta la Versilia“: le foto dedicate al territorio

E’ partito il concorso “Scatta la Versilia “ (foto del litorale di Camaiore) organizzato da GoVersilia con il Consorzio di promozione turistico della Versilia in occasione del “Versilia Photo Fest 2023“ dedicato al territorio dei sette comuni: Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio. Sede sede del festival Camaiore. Semplice il regolamento. Le foto si possono scattare sul territorio dei 7 Comuni in qualsiasi contesto e per qualunque argomento dando rilievo al territorio e al tema del Festival. Si possono inviare fino alla mezzanotte del 23 giugno. Saranno premiate le prime tre foto scelte tra gli scatti dei 7 Comuni e le prime 3 immagini tra gli scatti del Comune di Camaiore. Premiazioni il 24 giugno sul palco del Versilia Photo Fest a Lido.