Sbanda e distrugge la veranda della Emma

Un botto fortissimo che sveglia gli abitanti dei dintorni. Sono le tre di notte di sabato sera e quel forte rumore è provocato da un’auto che, sbandando pesantemente, ha preso in pieno la recinzione della gelateria Emma, celebre locale di via Menini, in darsena. L’auto è un Opel Corsa, guidata da un uomo, altro non si sa sulla dinamica dei fatti. Uno dei primi a scendere in strada per rendersi conto dell’accaduto è un parente della titolare della gelateria che abita proprio lì accanto. Sente la botta fortissima e scende in strada, vede l’auto, un uomo sicuramente che era alla guida e poi altre due persone forse insieme a lui. Il danno è ingente perché non solo è venuta via la staccionata, ridotta a pezzi, ma anche la pedana di ferro è stata in parte colpita. Nessun ferito per fortuna, per l’ora tarda e perché il locale era già chiuso. Il responsabile dell’incidente ha poi contattato la titolare della gelateria, Emma Balloni, ma riparare il danno in questo periodo, in maniera celere, non sarà facile, per le ditte in ferie e gli artigiani molto indaffarati. Resta anche lo spavento, pensando soprattutto a che cosa poteva succedere con la veranda piena di gente, come avviene di solito, quando il locale è aperto.

C.S.