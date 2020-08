Viareggio, 8 agosto 2020 - Disposta l'autopsia sulla salma di Sauro Mini, 71 anni, residente a Livorno deceduto ieri in seguito ad un incidente stradale avvenuto a circa 200 metri dal casello di Viareggio dell'autostrada A/12. Con lo scooter Honda 150 è finito in una scarpata dopo che si era immesso in un cantiere di lavoro.

La polizia stradale sta cercando di ricostruire la dinamica. Tra le ipotesi quelle che potrebbe aver portato l'anziano a effettuare una manovra per rientrare in carreggiata una volta resosi conto che si era immesso nel cantiere stradale, quindi perdendo il controllo dello scooter e finendo nella scarpata dove è stato notato intorno alle 19 dal titolare di una azienda agricola vicina all'autostrada.

Da chiarire anche se il cantiere era segnalato bene. L'autopsia potrebbe stabilire se l'uomo è stato colto da un malore e l'orario in cui potrebbe essere avvenuto l'incidente.