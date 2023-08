Sant’Ermete, incubo maltempo: a rischio lo spettacolo pirotecnico

Forte dei Marmi, 26 agosto 2023 – Tutti con il naso all’insù, ancora non si sa se per assistere ai tradizionali fuochi d’artificio o se – speriamo di no – aprire gli ombrelli e rinunciare allo spettacolo.

Sono le previsioni meteo l’unico cruccio della festa di Sant’Ermete, che torna da oggi a lunedì con il suo simbolico saluto all’estate e il pacifico assalto, come sempre, di migliaia di visitatori nel centro di Forte dei Marmi. Ad essere in bilico è il gran finale di lunedì sera a causa dell’ondata di maltempo preannunciata anche in Versilia tra domani sera e lunedì.

Le decisioni saranno prese molto probabilmente durante il vertice convocato in municipio per la giornata di oggi. Pertanto allo stato attuale non è dato sapere quale sarà l’epilogo della tre-giorni dedicata a Sant’Ermete, da sempre l’appuntamento più atteso dell’anno per i fortemarmini e i turisti.

A dare inizio ai festeggiamenti, stasera alle 21,30, sarà la sfilata del corteo storico-religioso alla presenza di confraternite e associazioni, gruppi bandistici e folkloristici Le reliquie del Santo saranno portate in processione lungo le vie del centro, da piazza Dante alla chiesa di Sant’Ermete.

Domani, alle 18,30, in piazzetta Tonini si terrà invece la seconda edizione del concerto – ad ingresso libero – “Non solo tango quartet” a cura della Fondazione Villa Bertelli. Alla stessa ora nella chiesa di Sant’Ermete verrà celebrata la messa da padre Fabiano Cucini: al termine ci sarà la consegna del premio “Amico di Forte dei Marmi” a Marco e Valeria della Torre, seguita dalla presentazione del nuovo Santino a cura di Anna Salvini e la lettura della poesia della maestra Anna Maria Poggi.

Alle 21 benedizione del paese e della comunità dal sagrato della chiesa di Sant’Ermete e alle 21,30 piazza Garibaldi ospiterà la storica “Focata di Sant’Ermete” accompagnata dalla banda cittadina “La Marinara”.

Poi il gran finale di lunedì. A partire dalle 7 si terrà la “Fiera di Sant’Ermete“, con banchi di prodotti enogastronomici, artigianali e stand vari tra cui vestiti e accessori. Alle 22 spazio ai fuochi d’artificio dal pontile. Il sindaco ha emesso un’ordinanza istituendo vari provvedimenti: chiusura del pontile e dei due tratti di arenile ai suoi lati dalle 10,30 di domani alle 6 di martedì, lunedì lo sgombero dalle 17 alle 24 di 200 metri di arenile sia a sud che a nord del pontile – riguarderà i bagni Compagnia della vela, Laura, Concetta, La Perla, Nettuno, Versilia a sud, Compagnia della Vela, Carducci, La Datcha Beach, Belvedere, Montecristo di Levante, Montecristo di Ponente – e il divieto di balneazione dalle 7 di lunedì alle 6 di martedì negli stessi tratti di arenile.