Sanlorenzo a gonfie vele. Rendiconto trimestrale: "Il modello è solido"

Escono numeri più che positivi dall’ultimo rendiconto finanziario approvato dal cda di Sanlorenzo e riferito al primo trimestre dell’anno. In particolare, sono in aumento i ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht che schizzano a 213,5 milioni (+9,6%), con la crescita del primo trimestre trainata in particolare dalla divisione Superyacht (+10,4). Da un punto di vista geografico, spiccano la tonicità dell’area delle Americhe (+40,6) e l’ottima performance dell’area Europa (+8,6). Nonostante le incertezze globali, i risultati del primo trimestre del 2025 fotografano una situazione di crescita complessiva, a conferma della validità della strategia adottata dal gruppo che antepone la qualità dei ricavi, con una clientela selezionata, a una crescita a breve termine dei volumi.

"Il nostro modello di business, unico nel panorama dello yachting internazionale e costruito meticolosamente intorno ai valori unici dei brand Sanlorenzo, Bluegame e Nautor Swan, ciascuno posizionato all’apice del proprio segmento di mercato e senza sovrapposizioni, si traduce anche in questo trimestre in un livello di profittabilità eccellente e in una visibilità invidiabile sul nostro percorso negli anni futuri – spiega il presidente e Ceo di Sanlorenzo Spa, Massimo Perotti –; stiamo rafforzando continuamente la nostra leadership nei segmenti più remunerativi e resilienti del mercato, in particolare dai 30 ai 50 metri, che unisce la solidità di una base clienti estremamente sofisticata e facoltosa con un sistema produttivo semi-custom che garantisce qualità e minimizzazione dei rischi di commessa. Questo posizionamento mitiga fortemente l’incertezza derivante dalla politica dei dazi americani. Le Americhe, infatti, rappresentano in Q1 circa il 21% del nostro fatturato, ma solo l’8% è riferito a clienti con passaporto statunitense e meno del 5% su imbarcazioni di dimensioni inferiori ai 30 metri. Continua con grande stabilità il percorso di crescita graduale e sostenibile del Gruppo Sanlorenzo che ci consente di essere ottimisti sulle prospettive di creazione di valore per tutti i nostri stakeholder e di confermare la Guidance 2025."

Tra i dati significativi emersi dal trimestrale, spiccano l’Ebitda a 37 milioni di euro (+8,5% sull’anno scorso), backlog di ordini pari a 1,2 miliardi di euro, di elevata qualità e per l’89% venduto a clienti finali, con consegne programmate fino al 2028. Confermata la Guidance 2025 a conferma della forza di un modello di business fondato sul lusso senza compromessi, forte desiderabilità sul mercato con liste di attesa che si estendono fino al 2028 e con un backlog netto al 31 marzo (984,3 milioni di Euro) pari a circa un anno di ricavi netti nuovo (sulla base del mid-point della Guidance 2025), che si traduce in un livello di visibilità futura che si mantiene superiore ai livelli storici normalizzati.