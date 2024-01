Sandra Milo, le origini e il legame con la Versilia

Viareggio, 29 gennaio 2024 – Grande attrice, grande personaggio che ha fatto la storia del cinema, del teatro e dello spettacolo italiani. Sandra Milo, scomparsa a 90 anni, era molto legata alla Toscana e in particolare alla Versilia.

Nata a Tunisi da padre siciliano e madre toscana, di Lajatico, trascorse l'infanzia a Vicopisano, borgo medievale poco distante da Pisa, dove frequentò le scuole elementari sino alla quarta classe. Adolescente si trasferì con la famiglia a Viareggio dove visse con la sorella Maya, la madre e la nonna per alcuni anni.

E da Viareggio arrivano le parole di cordoglio per la morte della grande attrice: "Apprendiamo con grande dolore della scomparsa di Sandra Milo, attrice straordinaria che ha segnato la storia del cinema italiano, che era legata alla nostra città di Viareggio e alla Versilia da sempre". Così intervengono il consigliere regionale Massimiliano Baldini, responsabile Cultura della Lega per la Toscana, ed Alessandro Santini, capogruppo del Carroccio nel Consiglio Comunale a Viareggio.

"Sandra Milo, malgrado la levatura nazionale e internazionale della sua carriera nel cinema e in televisione, si dimostrò persona estremamente alla mano - afferma Massimiliano Baldini - e non potrò mai dimenticare il piacevolissimo pranzo durante il quale la 'Sandrocchia' nazionale si intrattenne con noi raccontandoci tanti scorci del suo percorso artistico, esaudendo mille nostre curiosità".

"Viareggio e la Versilia, come amava dichiarare lei stessa - rileva Alessandro Santini - erano state una tappa fondamentale del suo percorso e continuavano a esserlo come dimostrava la sua presenza costante qui da noi. Esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e vicinanza a tutti coloro che amavano Sandra Milo per l'arte che ha saputo esprimere". "Il mondo della cultura italiana - concludono Baldini e Santini - perde una protagonista assoluta della storia del nostro cinema".