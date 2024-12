San Silvestro in piazza. Musica e brindisi al Fortino

Festeggiamenti di Capodanno lunghi tre giorni. Anche per il passaggio al 2025 l’amministrazione comunale ha confezionato un programma spalmato su più situazioni per dar vita ad una kermesse capace di accontentare ogni richiesta. Ovviamente lo scoccare della mezzanotte di San Silvestro come da tradizione sarà in piazza Garibaldi con musica e animazione. Il programma comincia lunedì 30 alle 17 con il concerto Gospel in centro insieme a “The Joyful Gospel Ensamble”, oltre 50 elementi che si esibiranno nei “classici” più famosi del repertorio spiritual e gospel, oltre a grandi successi internazionali. Domenica 31 dicembre dalle 22 fino alle 2.30 del 1 gennaio, ad animare piazza Garibaldi ci sarà un’alternanza di esibizioni dal maxi palco. Per il terzo anno consecutivo la conduzione sarà affidata a Caterina Ferri, con band dal vivo a scaldare i motori e poi musica con dj dopo lo scoccare della mezzanotte che vedrà consumarsi l’immancabile brindisi di fine anno insieme agli auguri dell’amministrazione comunale. Dopo la novità avviata lo scorso anno, anche per il 1° giorno del 2025, grazie alla collaborazione con la Fondazione Villa Bertelli, alle 12 in piazza Garibaldi ci sarà il Concerto di apertura dell’anno con la conferma dell’Orchestra Domenico Scarlatti, composta da 50 elementi: uno spettacolo unico arricchito dalla presenza del tenore russo Vladimir Reutov e il soprano Silvia Pacini.

Francesca Navari