San Giuseppe, conto alla rovescia. Martedì torna l’attesa fiera. Rivoluzionata la viabilità

Bancarelle piene di leccornie e articoli di ogni tipo, il luna park per i più piccoli, gli stand delle associazioni e l’area agro-zootecnica. Querceta fa il conto alla rovescia e non vede l’ora di tuffarsi nella tradizionale fiera di San Giuseppe, in agenda martedì in vari punti della frazione. In realtà sarà una lunga maratona in partenza oggi con la mostra canina (area sagra Quercia), mentre in piazza Lavoratori del marmo c’è il luna park. Martedì la giornata clou con il mercato nel centro di Querceta, la fiera agro-zootecnica in piazza Matteotti, i mercatini in piazza Pertini e via I Maggio, la corte dei sapori (area Comid) e le associazioni in piazza Donatori di sangue e via Rosselli. Con inevitabili “rivoluzioni“, a partire dalla raccolta rifiuti a cura di Ersu. Il servizio sarà infatti anticipato alle 5 di martedì (famiglie e attività commerciali) e riguarderà quindi carta e cartone, Rur e organico (solo commerciale). L’anticipazione del servizio avverrà solo a Querceta.

Occhio anche alla viabilità. In piazza Matteotti (escluso il tratto tra Aurelia e via don Minzoni) divieto di transito e di sosta dalle 19,30 di domani all’1 di mercoledì. Inoltre dalle 6 di martedì all’1 di mercoledì saranno in vigore altri divieti. In via Federigi (tra le vie Ranocchiaio e delle Contrade), in piazza Donatori di sangue, via Versilia, piazza Pellegrini, via I Maggio e via don Minzoni (tra piazza Matteotti e via Federigi) divieto di transito e sosta. Sempre in via Federigi (tra l’Aurelia e via Ranocchiaio) divieto di transito ai mezzi oltre i 35 quintali, anche per carico e scarico. E negli stalli di via Federigi compresi tra via don Minzoni e il civico 74 divieto di sosta eccetto mezzi invalidi autorizzati. In via Fratelli Rosselli dalle 6 di martedì all’1 di mercoledì (tra via Federigi e piazza Pellegrini) divieto di transito e sosta. Dalle 6 alle 20 di martedì nel tratto di via Fratelli Rosselli compreso fra le vie Versilia e Pascoli divieto di transito e sosta. Dalle 20 alle 24 di martedì, sempre sulla stessa arteria tra le vie Versilia e Pascoli divieto di sosta. In via Ragazzi del ’99 (tra Aurelia e via Dalla Chiesa) dalle 6 di martedì all’1 di mercoledì doppio senso di circolazione e divieto di sosta. In via Pascoli dalle 8 alle 20 di martedì divieto di sosta. Infine, in piazza Lavoratori del marmo divieto di transito e sosta fino alle 20 di mercoledì.