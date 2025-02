Salov, cambio al timone. Laviola prende le redini del maxi gruppo oleario

Cambio della guardia al timone di Salov. Il gruppo industriale con sede a Massarosa, tra i principali attori nel panorama mondiale con un fatturato da oltre mezzo miliardo di euro e primo operatore italiano del settore oleario, ha annunciato nei giorni scorsi la nomina di Gianmarco Laviola come nuovo amministratore delegato del gruppo.

Il gruppo, che vanta oltre un secolo di attività, negli ultimi sei anni e mezzo è stato guidato dall’ingegner Fabio Maccari. Adesso, l’attività passa a Gianmarco Laviola, nato a Bari, 53 anni, laureato in economia aziendale con specializzazione in marketing alla Bocconi di Milano. Nel suo ampio curriculum, Laviola vanta un’esperienza professionale di rilievo maturata in importanti realtà internazionali del food and beverage. Dopo Kpmg e Unilever, ha ricoperto ruoli di primo piano nella multinazionale americana Anheuser Busch, dove è stato responsabile del business Budweiser in Italia e nei Paesi del Mediterraneo. Successivamente, ha guidato Mareblu per il gruppo thailandese Thai Union Group Pcl, e, a seguire, la divisione Simmenthal per Bolton Alimentari. Prima di approdare in Salov, Laviola è stato inoltre amministratore delegato di Princes Italia.

"Con questa nuova nomina, il Gruppo Salov punta a consolidare ulteriormente la sua posizione di leadership sia sui mercati internazionali sia su quello italiano – si legge in una nota del gruppo – con particolare attenzione al rafforzamento del valore del marchio Filippo Berio, brand con oltre 150 anni di storia e simbolo di eccellenza italiana nel mondo dell’olio extra vergine di oliva. Il marchio Filippo Berio è presente in oltre 70 Paesi nel mondo risultando nelle prime posizioni in molti mercati tra cui Usa, Regno Unito, Belgio, Svizzera e Hong Kong". Proprio dal lancio di Filippo Berio in Italia – il principale marchio di Salov assieme a Sagra – è passata in questi ultima anni la strategia di consolidamento di Salov nel panorama nazionale.

"Sono entusiasta di intraprendere questa nuova sfida alla guida di Salov – le prime parole di Gianmarco Laviola come amministratore delegato della storica azienda massarosese –, un gruppo con oltre un secolo di storia e un ruolo di primo piano nel settore oleario. La mia esperienza e il mio impegno saranno volti a rafforzare ulteriormente il posizionamento di Salov come leader di qualità, promuovendo una crescita sostenibile nel rispetto della tradizione che contraddistingue il gruppo".

RedViar