Salone di Amsterdam. C’è la nautica viareggina

Da domani a venerdì si tiene ad Amsterdam il più importante appuntamento mondiale per gli accessori e la componentistica nautica. Al Mets Show partecipano istituzioni nazionali come Confindustria Nautica, e numerose aziende del settore tra le quali alcune del distretto viareggino, come Gianneschi, Navigo, Promotech, Bcm Illuminazione, Versilia Supply Service, Navionics, Pin Craft, Yachtica, e altre. Il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi (anche consigliere di amministrazione della viareggina Next Yacht Group – Maiora e AB Yacht) ha detto: "Il comparto degli accessori e della componentistica dell’industria italiana della nautica riveste un ruolo fondamentale sul mercato mondiale ed è caratterizzato da un elevato livello qualitativo e tecnologico, molto apprezzato a livello globale. Nel 2022, il comparto di accessori e componentistica ha registrato un fatturato complessivo pari a circa 1,87 miliardi di euro, con +20,3 per cento rispetto al 2021 per la componente relativa alla produzione nazionale".

Di importante rilievo il fatto che le aziende del settore facenti capo al distretto nautico di Viareggio producono quasi un quarto del fatturato nazionale. Nella grande esposizione della capitale olandese, giunta alla 35esima edizione, contano i grandi numeri, come la partecipazione di più di 1.400 espositori da tutto il mondo e migliaia di visitatori professionali.

W.S.