‘Viareggio... era il Carnevale’. Abbattuta la dedica sul Muraglione durante i lavori per il sabbiodotto

Furono un’intuizione dell’indimenticabile Elio Tofanelli: “Viareggio è il Carnevale“. Che con quelle poche parole, sistemate con "magia", riuscì a disegnare l’animo della città. A raccontarne lo spirito. E ne fece di più, una ventina di anni fa l’allora “presidentissimo“ della Fondazione Carnevale quelle parole le fece pitturare – di bianco, nero, rosso e una spruzzata d’azzurro – sul Muraglione della Darsena. Laggiù dove si infrangono le onde e dove Viareggio si specchia quando guarda il mare.

Per questo, quella scritta, insieme alla dedica di Tobino (“Viareggio in te sono nato, in te spero morire“), è diventata un monumento. Il riflesso in cui la città può riconoscersi quando le correnti la portano a largo. E vederla abbattuta, spaccata a metà, ieri ha "spezzato" anche il cuore di tanti viareggini. La stessa sensazione che ha provato, da viareggino, anche il segretario dell’Autorità portuale Massimo Lucchesi quando la ruspa, colpo dopo colpo, ha sfondato con il muro quel graffito conservato negli anni con la buona volontà e qualche pennellata di vernice dai “Ragazzi del Moletto“ e dai Carnevalari.

L’intervento fa parte dei lavori in corso per la realizzazione del nuovo sabbiodotto, necessario per liberare l’imboccatura del porto dai sedimenti portati dalla corrente. In quel punto del Muraglione sarà realizzato infatti il “pennello intercettore“, con la scogliera che fermerà la sabbia spinta da Sud per raccoglierla nel tubo sotterraneo che la trascinerà oltre l’approdo, verso il “pennello d’uscita“ che sorgerà a ridosso della statua de “L’attesa“.

"Comprendo la necessità della realizzazione, il prima possibile, del sabbioddotto. E la condivido – interviene il capogruppo della Lega in consiglio comunale ed ex presidente della Fondazione Carnevale Alessandro Santini –. Chiedo solo conferma sul ripristino della storica frase. L’affetto della città per il muraglione è incondizionato ed indiscutibile, quindi tutto – aggiunge – deve tornare come prima" A rassicurarlo è proprio il segretario dell’Authority Lucchesi: "Al termine dell’intervento il Muraglione sarà interrotto nel punto dove verrà realizzato il sabbiodotto, dunque si formerà una sorta di sovrapposizione tra le due estremità della barriera. Ma – aggiunge – è nostra intenzione trovare il modo per ricomporre la scritta in modo che torni a raccontare di Viareggio "