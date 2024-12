Sale su un pilone Enel con bandiera rumena

Momenti di paura e tensione ieri pomeriggio in Darsena. Un uomo attorno alle 16,30 è salito su un alto pilone dell’Enel che si trova nelle vicinanze del ponte di ferro che divide le darsene Italia ed Europa. E non voleva sentir ragioni di scende. Si è trattato di una rivendicazione politica. L’uomo di origini rumene ha portato con sè una bandiera della Romania per contestate l’annullamento delle elezioni avvenuto proprio nel suo paese natale. Per oltre un’ora è rimasto appollaiato in alto manifestando le sue idee politiche. Sul posto sono accorsi polizia e carabinieri, insieme a un’ambulanza della Croce Rossa allertata dalla sala operativa del 118. E poi ancora con i vigili del fuoco che si sono avvicinati all’uomo con l’autoscala.

Dopo vari tentativi di riportarlo alla ragione e di inviti a desistere nel manifestare in quella maniera pericolosa, alla fine, l’uomo è sceso in autonomia salendo sulla gabbia dell’autoscala dei vigili del fuoco. E’ stato poi accompagnato all’ospedale Versilia per gli accertamenti clinici di routine. Accertamenti in corso anche da parte delle forze dell’ordine.