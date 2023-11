Sacchelli e Babboni. Firmano libro fantasy

La Piccola Atene già da tempo ha dimostrato di non essere solo marmo, bronzo o mosaico. Arte e creatività la stanno facendo conoscere e premiare in ogni campo, anche quello gettonatissimo dei fumetti. Merito del duo composto dai disegnatori Umberto Sacchelli e Mirko Babboni, il cui talento ha stregato la casa editrice Mirage Comics. Il responsabile editoriale Francesco Marcantonini ha affidato loro la realizzazione del volume “Cronache di Arda- Le avventure di Sottocolle“, 64 pagine a colori in cui il genere fantasy si mescola a quello della Disney.

La graphic novel è ispirata al mondo immaginario di J.R.R. Tolkien, di cui ricorre il 50° anniversario della scomparsa. A firmare soggetto e sceneggiatura è il responsabile del progetto, Roberto Arduini, editore della stessa Mirage Comics e direttore della rivista accademica “I Quaderni di Arda“. "Abbiamo conosciuto Arduini lo scorso maggio – raccontano i due fumettisti pietrasantini, che hanno liberamente interpretato la sceneggiatura – in occasione di Cortona comics. La casa editrice stava cercando dei disegnatori e ci hanno proposto questo progetto: abbiamo accettato subito con entusiasmo". Il volume è già approdato a Lucca Comics e sarà presentato ufficialmente sabato, portando il nome di Pietrasanta sulla bocca di decine di migliaia di visitatori e di appassionati di questo genere letterario. Oltre al trio Arduini, Sacchelli e Babboni, il lavoro di squadra è completato dall’introduzione di Giorgio Cavazzano, la copertina di Fabio Celoni, i coloristi Ivan Cavini e Giacomo Galligani e gli interventi di Paolo Mottura e Donald Soffritti.

d.m.