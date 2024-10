“Run for Airc“. Oltre 1.500 partecipanti

Un autentico “boom“ di presenze e nuovi fondi per la ricerca sul cancro. Meglio di così la settima edizione di “Run for Airc“ non poteva andare. Merito delle oltre 1.500 persone che hanno sostenuto la campagna “Nastro Rosa Airc“, corsa-camminata non competitiva promossa dal Comune e dal comitato toscano della Fondazione Airc. Una straordinaria giornata di sport, divertimento e impegno quella che si è sviluppata lungo il percorso, di 4,5 o 9 chilometri a seconda dell’opzione scelta dai partecipanti, che dal pontile di Forte dei Marmi è arrivato a toccare il comune di Pietrasanta attraversando l’interno del parco della Versiliana, consentendo agli organizzatori di raccogliere 16mila euro. Tante le squadre di amici e appassionati che hanno partecipato insieme cercando di aggiudicarsi il premio come formazione più numerosa.

Il primo posto è andato al gruppo “Vivi la vita“ con ben 223 iscritti, mentre sul secondo gradino del podio è salita la palestra “Walter Salvadori“ con i suoi 38 partecipanti. Oltre alle t-shirt sono stati distribuiti anche i palloncini rosa – nessuno liberato in aria – dando vita a una vera e propria onda colorata lungo le strade. "Siamo davvero molto felici dell’alta partecipazione – interviene il sindaco Bruno Murzi – e dell’entusiasmo della nostra comunità. L’evento è diventato ormai un appuntamento importante per il paese e per la raccolta fondi destinata alla ricerca sul tumore al seno. Desidero ringraziare innanzitutto Sabrina Nardini che ogni anno mette il suo impegno e dedizione a favore della manifestazione, così come i volontari, i partecipanti e tutti coloro che hanno reso possibile l’iniziativa, evidenziando il valore della solidarietà e dell’impegno collettivo per una causa così significativa".