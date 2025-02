Rubò biciclette in tre ville. Giovane condannato a 5 anni

Condannato a 5 anni e 3 mesi di reclusione per aver rubato e rivenduto biciclette, una delle quali molto costosa. È questo l’esito del processo che ha visto alla sbarra Ayoube Belharcha, classe 1996 e di nazionalità marocchina, per una serie di furti che aveva commesso tra il 3 e il 5 giugno 2023 nella zona di Marina di Pietrasanta. I "colpi" erano stati messi a segno insieme a due complici, i quali erano stati però processati a parte. Il 30enne, in particolare, era accusato di aver commesso furti in tre ville di Marina di Pietrasanta. In un caso era riuscito a portar via una bicicletta elettrica del valore di 3.800 euro. Bici che fu poi rivenduta, da qui l’accusa nei confronti per i reati sia di furto che di ricettazione. L’epilogo della vicenda è stato scritto al tribunale di Lucca, con il giudice Gianluca Massaro che ha condannato il giovane ladro alla pena di 5 anni e 3 mesi oltre all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

d.m.