Ruba un borsello da una cabina: 60enne arrestato dalla polizia

La Polizia ha denunciato un italiano di 60 anni per furto all’interno di uno stabilimento balneare. Lo scorso 16 agosto, al bagno Acali di Forte dei Marmi, verso mezzogiorno, un italiano di 77 anni ha subito il furto del suo borsello contenente cellulare, documenti e contanti. Con l’app dedicata è riuscito a ritrovare il cellulare abbandonato in viale Morin, in un albergo in costruzione, e la sera dello stesso giorno la Municipale è riuscita a rinvenire e riconsegnare il portafogli, privo di 300 euro in contanti.

Gli investigatori del commissariato di Forte hanno estrapolato le immagini di videosorveglianza dello stabilimento, che hanno permesso di individuare l’autore nel momento in cui si introduce all’interno della cabina della vittima e ne esce con il borsello per poi dirigersi verso l’uscita (foto).

Diramata la nota e le foto del sospettato agli operatori, il presunto colpevole è stato riconosciuto e fermato il 20 agosto e, sottoposto ad accertamenti, è risultato essere un pluripregiudicato per truffa ricettazione e furto, residente a Napoli. Denunciato in stato di libertà, è stato munito del foglio di via obbligatorio del questore per tre anni.