Roulotte abbandonate, scatta la bonifica in via Rotta

Sarà bonificata l’area di via Rotta con l’eliminazione dalla banchina di tre relitti di roulottes abbandonate ad opera di ignoti. Mezzi saltuariamente occupati come dimora di fortuna da parte di persone di varia provenienza, "ed in particolare di etnia rom – recita l’ordinanza del sindaco – che lasciano in modo incontrollato nelle aree circostanti rifiuti di vario genere". Proprio per eliminare la situazione di degrado, oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini, con conseguenze igienico sanitarie, l’amministrtazione tornerà ad agire, dopo aver già sostenuto rilevanti spese per operazioni di rimozioni di rifiuti già effettuate nell’area. "E’ ritenuto doveroso – sostiene il primo cittadino Lorenzo Alessandrini – provvedere nuovamente a riportare quella zona in condizioni di decoro, eliminando il grave degrado ed in particolare la sicurezza. In un primo momento i relitti di roulottes verranno trasportati a mezzo carro attrezzi in luogo in disponibilità dell’amministrazione comunale per una disinfezione immediata e quindi per un successivo smaltimento mentre la rimozione dei rifiuti presenti e la bonifica e sanificazione dell’area circostante sarà a cura di Ersu".

Fra.Na.