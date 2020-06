Viareggio, 23 giugno 2020 - Cristiano Ronaldo stasera in Darsena a Viareggio. Accompagnato dalla moglie Georgina, il campione portoghese della Juventus ha passeggiato fra gli yacht ormeggiati in Darsena. E forse avrà buttato un occhio in particolare su qualcuno prendendo contatto con i cantieri navali di Viareggio. La serata è poi finita con una cena in un ristorante esclusivo del porto.

