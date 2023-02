Roma, i primi carri, le navi E Arlecchino "demoniaco"

di Beppe Nelli Quanti spettatori dei corsi mascherati hanno visitato le belle mostre organizzate per il centocinquantesimo del Carnevale? Uno su cento? In tempi in cui l’arte s’è quasi ridotta a un fenomeno finanziario, quell’uno su cento è uscito dai musei più ricco. L’arte e la cultura stimolano il pensiero, cosa che non piace ai regimi che hanno trovato in Internet una "religione oppio dei popoli" insperata. Le iniziative volute da Marialina Marcucci, che nuota contro corrente meglio di un salmone, sol per questa ragione valgono doppio. Chi ha voglia di riaccendere i neuroni carnevaleschi ha tempo fino al 30 aprile per visitare le esposizioni (i costumi White fino al 3 marzo). Concentriamoci su "Che la festa cominci..." (curatrice Roberta Martinelli, catalogo de La nave di Teseo), alla Gamc, con dipinti stampe e documenti d’epoca (senza nulla togliere alle altre esposizioni). Vedere il Carnevale del 1700 o del 1800, con l’iconografia che conserva i segni più antichi delle maschere e della festa, è come leggere "I viaggi di Gulliver" con gli occhi dei contemporanei di Jonathan Swift. Per noi quel libro è letteratura per bambini (quindi, oggi, per nessuno: da due generazioni gli italiani non leggono libri). Ma all’epoca il testo era...