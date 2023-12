Addio a Roberto Pardini, ex dirigente sportivo

Viareggio, 11 dicembre 2023 - È scomparso a 78 anni (compiuti il 30 novembre scorso) Roberto Pardini, che per parecchio tempo aveva lavorato all’agenzia pubblicitaria Spe, ‘sorella’ del nostro giornale. Non solo: Roberto era conosciutissimo in città, prima perché la sua famiglia aveva gestito un albergo sui viali a mare, poi – sulla scia della sua passione per lo sport – aveva fatto parte dello staff dirigenziale del Viareggio calcio per oltre venti anni anni, con l’incarico di fiducia di segretario all’epoca della gestione del gruppo Intermercato di Giorgio Mendella.

Da qualche tempo, Roberto doveva fare i conti con la malattia, affrontata a viso aperto, con grande determinazione. Poi nelle ultime settimane, il nuovo assalto del male, lo ha debilitato fino alla scomparsa. Lascia la moglie Mariaada, le figlie Ilaria e Paola, nipoti e tantissimi amici, da quelli storici del quartiere Marco Polo a quelli che cammin facendo ha conosciuto nel suo percorso umano e professionale. I funerali si svolgeranno oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Don Bosco.