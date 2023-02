Riva segretario provinciale del sindacato Fiom Cgil

L’assemblea generale della Fiom Cgil Lucca ha eletto Nicola Riva come segretario generale della Provincia di Lucca. La consultazione è avvenuta alla presenza del segretario generale della Cgil Toscana Rossano Rossi, del segretario generale della Cgil provincia di Lucca Fabrizio Simonetti, del segretario della Fiom Cgil nazionale Luca Trevisan e del segretario generale della Fiom Cgil Toscana Massimo Braccini.

Dopo la consultazione dei membri dell’assemblea della categoria Riva, già nella segreteria della Fiom Cgil provinciale come responsabile di zona della Versilia, ha dunque ottenuto la preferenza dell’assemblea con 28 favorevoli, 9 contrari e 1 astenuti su 38 votanti. “L’obbiettivo per il futuro– ha dichiarato il neoeletto Segretario - è quello proseguire, in continuità con il buon lavoro svolto dal precedente Segretario Mauro Rossi, a favorire l’insediamento e la crescita della nostra presenza nei luoghi di lavoro. E di farlo costruendo un clima costruttivo e inclusivo, garantendo il coinvolgimento di tutti e il rispetto dei diversi punti di vista. Vogliamo che la Fiom sia sempre più rappresentativa delle varie istanze ed opinioni dei lavoratori. Perché siano la ricchezza della nostra organizzazione, e ci diano la piena consapevolezza del contesto in cui vogliamo essere un soggetto propositivo per il miglioramento della condizione dei lavoratori.”