Ritorno agli anni Ottanta Al Mediceo mostra-mito Tra auto e personaggi si ripercorre il decennio

Un fantastico ritorno agli Anni ’80, attraverso i miti, i simboli, le mode, i costumi che hanno reso questo decennio tra i più esuberanti del secolo scorso. Un decennio caratterizzato da personaggi come Madonna, i paninari, i capelli cotonati, i colori fluo e un cinema capace di creare i suoi miti assoluti con film culto come Ritorno al futuro ed E.T. l’extra terrestre di Steven Spielberg, Shining di Stanley Kubrik, Blade Runner di Ridley Scott, Ghostbusters di Reitman, Flashdance e Top Gun. Una storia racchiusa nella mostra e nella serie di eventi che costituiscono la grande kermesse che Comune e Fondazione Terre Medicee presentano a Palazzo Mediceo, "Ritorno agli ottanta. Mitologia moderna" dal 5 maggio al 16 luglio, da un’idea di Davide Monaco e a cura di Francesco Ristori.

Ad accogliere i visitatori il cubo di Rubik, in dimensioni gigantesche, di due metri per due. Nelle sale espositive e negli spazi delle Scuderie del Mediceo sarà allestito un considerevole numero di oggetti che hanno segnato gli anni ’80, come una Ferrari Testarossa Cabrio serie limitata del 1985; uno degli esemplari della macchina del tempo DeLorean, il veicolo per viaggiare nel tempo usato da Emmet “Doc” Brown (Christopher Lloyd) e Marty McFly (Michael J. Fox) in "Ritorno al Futuro". Non mancherà il pallone originale firmato da tutti i calciatori della finale del campionato mondiale di calcio 1982 quando l’Italia trionfò sulla Germania fino alle scarpette di Pietro Mennea e la medaglia olimpica di Maurizio Damilano conquistata nel 1980 a Mosca. A ricordare il passato saranno anche i pupazzi tv come Uan, Four e Five a cui si aggiungono Lupin III, Megaloman chogokin, Lady Oscar, la scatola della prima edizione italiana di Dungeons & Dragons, tutta la miscellanea di giocattoli vintage, dal film E.T., Goldrake, Capitan Harlock. All’incredibile numero di opere e oggetti che compongono la mostra si aggiungono appuntamenti curati dal direttore artistico Franca Dini: il primo appuntamento è per il 17 giugno con talk show sulla storia del Drive In. Il 14 luglio il grande concerto "Ritorno agli ‘80" con i Gemelli di Guidonia, Marco Ferradini, Fiordaliso, Franco Fasano, Viola Valentino, Ivan Cattaneo, Sandy Marton, Ivana Spagna. I biglietti del concerto saranno disponibili circuito Vivaticket.it