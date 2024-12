Ristoranti, bagni e hotel. Le richieste del momento

PERSONALE STABILIMENTO AL FORTE

Bagno Carducci a Forte dei Marmi cerca per stagione (6/7 mesi ) 2025 PIZZAIOLA/O con esperienza per servizio pranzo e qualche serata, BARISTA con esperienza settore caffetteria, CAMERIERA/E per turno diurno e qualche cena, GUARDIANO NOTTURNO per spiaggia. Cv e attestati a: [email protected]

GUARDIANO NOTTURNO

Hotel Viscardo di Forte dei Marmi cerca con mansioni di piantonare reception e guardianaggio notturno. Anche senza esperienza. Dalle 23 alle 7 dal 30/12/2024 al 2/1/2025. Cv:[email protected]

CAMERIERE/A DI SALA

Ristorante Amici di Marina di Pietrasanta cerca con esperienza di almeno 2 anni, possesso Haccp. 1/04/2025- 30/09/2025 orario 18-24. Per candidarsi 0584840355 o cv a [email protected]