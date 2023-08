Viareggio, follia in Passeggiata: straniero ferisce cinque persone in un locale

Viareggio, 23 agosto 2023 – Follia ieri sera in Passeggiata a Viareggio. Un uomo, in stato confusionale e alterato, ha iniziato a lanciare bicchieri e quant’altro al titolare del Caffè Liberty, a spaccare sedie e aggredire chiunque si trovava di fronte. Tutto ciò perché voleva ancora da bere ma il titolare si era rifiutato di darglielo in quanto il locale stava per chiudere.

Protagonista della vicenda un 30enne di origine marocchina. L’uomo si era seduto ai tavolini esterni del Caffè. Dopo il rifiuto dei dipendenti di servirgli da bere ha mostrato i primi segni di arroganza. Verso mezzanotte e mezzo è stato invitato ad andare via. Ma niente.

È intervenuto quindi il titolare Angelo Pucci che lo ha nuovamente invitato ad andarsene. Qui, all’interno del locale, l’uomo ha iniziato a dare in escandescenze. Ha iniziato a lanciare bicchieri, a spaccare sedie e aggredire i presenti, scagliandosi soprattutto contro il titolare del Caffè.

L’uomo è stato poi bloccato dai presenti. E solo l’intervento dei carabinieri, secondo quanto spiegato, avrebbe evitato ulteriori conseguenze per l’uomo, portato poi in ospedale.

Nell’aggressione è stato il titolare del Caffè a procurarsi le ferite più serie, con un referto di 30 giorni per escoriazioni varie e una lesione a una vertebra. Anche la moglie, la figlia e due dipendenti sono rimaste ferite con referti ciascuno di 7 giorni.

Sul posto dopo l'aggressione sono intervenute l'automedica e un' ambulanza della Croce Verde e diverse gazzelle dei carabinieri per riportare la situazione alla normalità.