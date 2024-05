Rinnovo passaporti. Da luglio la richiesta negli uffici delle Poste A luglio, tutti gli uffici postali in Italia offriranno il servizio di richiesta e rinnovo passaporti, come annunciato dal Direttore Generale di Poste Italiane dopo un incontro con il ministro dell’Interno. Il progetto Polis si estende per semplificare le procedure e favorire la consegna a domicilio, con benefici per i cittadini e l'ambiente.