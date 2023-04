Rinasce il Versilia format Corsi, bandi e progetti "Così usciamo dal tunnel"

di Daniele Masseglia

L’emergenza Covid si era abbattuta sul centro dell’Osterietta con una mannaia affilata, impedendo per due anni all’agenzia Versilia format di promuovere i corsi e inserire i giovani nel mondo del lavoro. Paralisi totale, introiti azzerati e ingenti debiti nei confronti dei fornitori. Un tunnel che sembrava inghiottito per sempre nel buio, finché il destino ha deciso di dare un’altra chance a una realtà storica che da oltre due decenni forma un centinaio di persone l’anno, il 98% delle quali ha sempre trovato lavoro – anche a tempo indeterminato – nelle aziende e strutture ricettive della zona. Tre passaggi stanno segnando questa rinascita: il pre-contratto d’affitto firmato con la “Versilia format srl“, al cui interno c’è il Consorzio mestieri Toscana, i quattro bandi nazionali vinti di recente e il progetto regionale “Just in time“ che potrebbe dare lavoro a una cinquantina d’aziende per l’estate 2023.

"Dopo la sigla del pre-contratto con il consorzio – spiega la presidente Monica Pellistri – ci sarà il loro accreditamento da parte della Regione e l’affitto vero e proprio col quale la nostra agenzia ripianerà i debiti. Saremo comproprietari dell’Osterietta: il consorzio, che ha già in carico l’Informagiovani e ha assunto una ragazza, assumerà anche i nostri tre dipendenti – direttore, segretaria e collaboratore – ora ridotti a part-time. Con il consorzio abbiamo già iniziato a collaborare, vincendo 4 bandi da 180mila euro, il lavoro finalmente sta riprendendo". Durante il Covid non era possibile infatti fare i corsi in presenza, specie quelli pratici di bar e cucina, facendo crollare iscritti e introiti. La prossima sfida ora si chiama “Just in time“, progetto rivolto a disoccupati e inoccupati. Chi è in cerca di lavoro potrà iscriversi all’ufficio di collocamento di Viareggio e al progetto, dopo di che il curriculum sarà inviato alle aziende, le quali in caso positivo invieranno agli interessati un voucher formativo da spendere al Versilia format per un totale di 100 ore e un contratto a tempo determinato fino a 6 mesi (info 0584-791455). "Se avremo tanti iscritti – conclude Pellistri – potremo risollevarci rapidamente oltre a dare linfa alle aziende del settore turistico. Ringrazio chi ci sta aiutando, dai soci al sindaco Giovannetti fino agli altri comuni".