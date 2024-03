Rigenerazione dell’ex Arlecchino. Un milione dalla Fondazione Crl

Un nuovo soggetto entra nel processo di riqualificazione dell’Arlecchino. Si tratta della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha deciso di aderire al progetto di rigenerazione urbana dell’area dell’ex Arlecchino, a Lido di Camaiore, con un contributo da un milione di euro in due anni. Il piano, come noto, prevede di rimettere in senso la zona demolendo l’immobile esistente e fatiscente, che sarà sostituito da un nuovo edificio multifunzionale da costruire ex novo, e riqualificando le due aree antistanti, e cioè piazza Vecoli e piazza Castracani. Il progetto vede in prima linea l’amministrazione comunale, che ha l’obiettivo di rigenerare un’area storica del territorio rivierasco: oltre alla progettazione, l’attività del Comune è orientata anche alla ricerca di finanziamenti per l’opera.

In questo senso, una buona spona è stata trovata nella Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che ha deciso di entrare a far parte di questo ambizioso progetto deliberando un contributo di un milione di euro da dividere equamente per le annate 2025 e 2026. "La Fondazione conferma il proprio attaccamento al nostro territorio, che, con un rapporto di fiducia, stima e volontà, può davvero trarre enormi benefici e proiettarsi con ottimismo verso il futuro – commenta il sindaco di Camaiore Marcello Pierucci –; ringrazio il presidente di CariLucca Marcello Bertocchini per aver capito l’importanza dell’intervento e aver voluto entusiasticamente abbracciare quest’opera di rigenerazione, che segnerà un nuovo punto di svolta per Lido di Camaiore e la Versilia tutta".

Con il contributo da un milione in arrivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sale a sei milioni e 200mila euro il totale dei finanziamenti che il Comune è riuscito ad intercettare per la rigenerazione dell’ex Arlecchino e dell’area circostante: oltre al milione di euro della Fondazione, erano già stati erogati tre milioni e mezzo da parte della Regione, mentre l’ente regionale Arti contribuirà con un milione e 700mila euro.

Sul fronte del cantiere, nel frattempo, si avvicina il giorno dell’inizio effettivo dei lavori, che partiranno con la demolizione dell’immobile esistente, prevista in estate. Poi si potrà procedere con la ricostruzione del nuovo edificio, da terminare nel 2025. Infine, nel 2026 è prevista la riqualificazione delle piazze Castracani e Vecoli.

