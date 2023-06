Rifiuti, Miracolo contro Pierucci "Una vicenda da Corte dei Conti"

"Come al solito in Italia hanno vinto tutti. Anche il Comune di Camaiore che è stato condannato al pagamento delle somme (oltre gli interessi ai sensi) ha vinto". Inizia così la replica del presidente di Sea Fabrizio Miracolo al sindaco di Camaiore Marcello Pierucci. "Immagino che per questa “vittoria” del Comune di Camaiore i cittadini si chiedano chi pagherà il danno erariale, ma tant’è. La terza sentenza, quella della vittoria, riduce la pretesa di Sea – spiega Miracolo – in ordine al mancato riconoscimento delle somme che noi riteniamo siano state correttamente restituite per il finanziamento ricevuto da Ato costa, ma nel merito la domanda proposta da SEA Ambiente è stata accolta. Le altre due del totale di tre per ora è bene precisare hanno censurato in toto il comportamento dell’amministrazione di Camaiore e passeranno alla storia per essere tra le peggiori pagine della storia amministrativa di un Comune.

Aggiungiamo – prosegue – che queste precisazioni erano doverose dopo aver letto le esternazioni dell’attuale sindaco. Quanto al resto Sea ribadisce che non si tratta di questioni personali, ma di servizi prestati a un cliente che non ha pagato e questo un amministratore non può lasciarlo correre per nessuna logica. Ci chiediamo inoltre cosa ne penserà la Corte dei Conti dell’operato dell’allora sindaco e con la solita serenità attenderemo le altre sentenze per gli altri servizi a tutt’oggi non pagati oltre ovviamente al pronunciamento della Corte d’Appello rispetto alla risoluzione unilaterale del contratto che sempre lo stesso ex primo cittadino ritenne di operare incurante delle disastrose possibili conseguenze che inevitabilmente avrebbero coinvolto la comunità di Camaiore".