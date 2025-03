Rifiuti di ogni genere ripuliti dai volontari

Una ventina di sacchetti di rifiuto di cui uno riempito solo con preservativi e siringhe. Sono stati raccolti dai volontari ambientalisti che hanno ripulito ieri mattina la riserva naturale della Lecciona. Armati di sacchi, guanti, tenaglie e tanta buona volontà, ha restituito un po’ di bellezza all’area protetta. Ieri mattina le giovanissime reclute dell’Accademia Gens, in collaborazione con i boy scout delle sezione di Pisa, hanno battuto metro dopo metro tutta la via sterrata che dal viale Europa di Viareggio arriva a Torre del Lago. "In tre ore di pulizia - sottolinea sconsolato il capo comitiva Marco Ninci - non ci siamo addentrati nella vegetazione, né abbiamo preso i camminamenti che portano al mare, ma tanto è bastato per vedere il degrado in cui versa la Riserva". Ma oltre che alla sporcizia la zona deve fare i conti con la delinquenza, sempre più dilagante. "Purtroppo – va avanti il fondatore dell’Accademia autogestita Gens, – abbiamo incrociato diversi giacigli e almeno un paio di vedette ci scortavano quasi, chiaramente con l’intento di avvisare chi, riparato dietro la vegetazione, gestisce il market della droga e della prostituzione".

Sergio Iacopetti