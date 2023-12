Ricco weekend. Cultura in piazza. E bolle magiche

Concerti, shopping natalizio, medicina, ambiente e tante occasioni di intrattenimento pensate per i più piccoli: sono gli ingredienti del weekend che parte oggi fino a domenica. Tornano gli stand lungo la “passeggiata di Afrodite”, a lato di piazza Statuto e fino a piazzetta Crispi: dalle 9 alle 20 una quarantina di espositori di diverse diverse regioni proporranno idee regalo, golosità. Molti appuntamenti

per i bambini. Oggi il pony Aisha e gli Elfi di Babbo Natale sono in zona-mercatino dalle 16; alle 17 la “magic teacher” Elisa accoglie i più piccoli alla biblioteca comunale per “Christmas Storytelling”, letture e laboratori in inglese consigliate per la fascia di età 4-7 anni. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0584 795500.

Domani dalle 10,30, nella sala del consiglio a palazzo comunale, giornata dedicata alla scienza medica con la 4° edizione del premio “Scaglietti-Dini”, riconoscimento per la chirurgia ortopedica che vedrà l’epilogo alle 16, con la cerimonia. Alle 16, nelle piazze Crispi e Statuto, lo spettacolo di bolle di sapone giganti “L’incanto della Princy”; alla stessa ora, nella sala del San Leone, si sveleranno i vincitori del concorso fotografico Andrea Pierotti, momento a cui seguirà l’asta di beneficenza delle 40 foto finaliste con ricavato devoluto alla sezione Uildm della Versilia. Alle 16,30 nella sala delle Grasce si inagura la mostra dell’artista inglese, Toscana di adozione Anne Shingleton, “Cime di Marmo-I Misteri della Luce”. Alle 18 sala dell’Annunziata, nel Complesso di Sant’ Agostino, ospiterà l’esibizione dellEka Quartet per il ciclo “Le Quattro Stagioni.