Reunion di ex alunni. Si ritrovano dopo 41 anni. Ma la scuola non c’è più

Si sono ritrovati a distanza di 41 anni i bambini, oggi cinquantenni, della scuola elementare Santa Teresa di Marina di Pietrasanta. La scuola non esiste più da molti anni, avendo lasciato il posto ad una residenza sanitaria, ma quegli ex alunni che hanno intrecciato amicizia ed affetto tra i banchi hanno comunque continuato a sentirsi nonostante le distanze e nonostante il fluire della vita di ognuno. Lo scorso anno c’è stata la prima reunion amarcord per riassaporare, tra aneddoti e ricordi, gli anni più belli; quest’anno il bis sperando un giorno di riuscire a riunire i quasi 40 bambini della prima elementare del 1978. Intanto Dario, Giovanni, Barbara, Simona , Mara, Giorgio, Michele, Pierangelo, Nicolò, Barbara e Nicola sono stati insieme alla pizzeria da Totò tra ricordi e buona pizza. Con la promessa, appunto, di fissare il prossimo appuntamento nei prossimi mesi per un raduno completo di tutti gli ex compagni rimasti nel cuore.