Rete dei Punti digitali. Sei sportelli in Versilia

È stata inaugurata ieri la nuova rete di “Punti digitale facile“ della Versilia, sei nuovi presidi che rappresentano un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi e che si trovano nei comuni di Stazzema, Seravezza, Massarosa a e Camaiore.

"I Punti digitali facili - afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - sono un’azione concreta e inclusiva che Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società". Sono 96 le aperture di nuovi Pdf in ogni provincia della regione, compresi i 6 della Versilia. Il primo ha sede nel municipio di Stazzema e sarà gestito grazie a due giovani della Pubblica assistenza. Altri due si trovano al municipio e la Misericordia di Seravezza, che si occuperà di gestirli. Ancora due, tra il Comune di Camaiore e la sede di Capezzano Pianore; e l’ultimo è aperto al municipio di Massarosa e sarà gestito dall’Associazione Verdelago. Saranno aperti tutti al mattino, per circa 24 ore a settimana, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12, ma su richiesta i Comuni sono disponibili a modificare i loro orari per avvicinarli sempre più alle esigenze dei cittadini interessati. Gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di operatori e di una postazione dedicata. "È per me una grande soddisfazione – afferma il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona – aver raggiunto questo risultato. È il segno che siamo stati capaci di incrementare la forte spinta innovativa che si registra nella Pubblica amministrazione dove sono già in funzione strumenti come PagoPa e lo Spid e ai quali si aggiungono adesso i Punti di facilitazione digitale".