Del Dotto nella mischia: "Serve collaborazione e un piano della mobilità"

Sul dibattito che si è aperto a margine della parziale autorizzazione e dunque il parziale finanziamento arrivato da Firenze per la realizzazione dell’Asse di Penetrazione, interviene anche Alessandro Del Dotto, consigliere speciale per la Costa del presidente Eugenio Giani. "Trovo che questa vicenda – scrive sui social – sia emblematica di cosa accade quando, invece di lavorare seriamente e collaborare con le istituzioni, un’amministrazione locale si contrappone e tenta un braccio di ferro, nel quale i suoi rappresentanti cercano visibilità nelle cronache regionali in vista di non meglio precisate candidature alla Presidenza della Regione". È tanto difficile – chiede – dare a Viareggio un Piano Regolatore serio? È tanto difficile, insieme al Piano, studiare un Piano della Mobilità Urbana di una città sempre più congestionata al minimo cantiere? È così impossibile immaginare misure di breve (gestione del traffico; calendari; ecc.) e misure di lungo periodo, che prevedano in futuro di sgravare zone della città, come la Darsena, ad alta concentrazione di servizi e funzioni pubbliche, quindi di traffico, per distribuirle attorno alla città, dove gli snodi viari siano poco o meno utilizzati delle loro reali capacità? E alla fine, poi, è così sbagliato proporre di studiare una soluzione diversa dal taglio di decine di alberi di una di quelle pinete che sono parte della bellezza di Viareggio?". "Credo – conclude Del Dotto – che a queste domande si possa rispondere intanto con un metodo: studio, approfondimento, partecipazione e protagonismo della comunità, ascoltando paure e preoccupazioni per lavorare su soluzioni e risposte che siano all’altezza dell’importanza del tema".