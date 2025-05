Buche nei parcheggi. Slitta la messa in sicurezza: "Ora priorità alle colline"

Chi ci ha lasciato la coppa dell’olio, chi gli ammortizzatori, chi solo un po’ di spavento e imprecazioni per il "cratere" in cui è passata sopra la macchina. "Sono parcheggi gratuiti, ci volevi anche il tappetino rosso?", ironizzava ieri mattina l’amico di un automobilista che aveva appena fatto le montagne russe su una delle grosse buche presenti sul lato ferrovia del parcheggio all’ex Asl, in via Garibaldi, a pochi metri dalla stazione dei Carabinieri. Scene pressoché quotidiane al pari di quel che accade all’area Botti, in via Martiri di Sant’Anna, anche quella gratuita ma costellata da buche di notevoli dimensioni oltre che immersa nelle tenebre, dopo il tramonto, per l’assenza di punti luce o semplici faretti. Con l’aggravante, per giunta: la loro messa in sicurezza è stata scavalcata, nel tabellino delle priorità, dall’emergenza in collina dovuta alle frane visto che in ballo ci sono strade di accesso alle frazioni e abitazioni ancora isolate o quasi.

"Per quanto riguarda l’ex Asl di via Garibaldi – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – la prima parte lato monti, tra via Garibaldi e le radici sporgenti poi rimosse, è terminata un anno fa. Per la porzione lato ferrovia abbiamo stanziato 400mila euro nell’ultima variazione. La partenza dei lavori era stata prevista dopo l’estate 2025, con la conclusione entro la fine dell’anno, ma le frane che hanno colpito gravemente le nostre colline hanno modificato in modo radicale e sostanziale l’ordine delle priorità che ci eravamo dati sul fronte dei lavori pubblici. Dobbiamo valutare tutte le necessità economiche, e non saranno di poco conto, legate a ripristini e messe in sicurezza che ora sono fondamentali e indispensabili per il nostro territorio; a quel punto, riscriveremo l’ordine delle cose da fare. Che saranno tutte fatte ma, probabilmente, alcune di esse in tempi differenti da quelli inizialmente preventivati". Anche in quella porzione sarà rifatto l’asfalto, realizzata un’isola centrale alberata, collocate le mattonelle autobloccanti nei posti auto, più la fognatura bianca.

Quanto invece all’area Botti, la ristrutturazione avverrà a questo punto dopo il rifacimento completo del parcheggio ex Asl. "Al momento – conclude – proseguiremo con i risanamenti del piano stradale man mano che se ne presenta la necessità".

Daniele Masseglia