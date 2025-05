Gli sciacalli delle frane. Rubato da un giardino un mezzo da 800 euro

Hanno approfittato della strada chiusa alle auto, a causa della frana, e si sono introdotti nel box all’interno di un giardino portandosi via un decespugliatore da 800 euro dopo aver manomesso la porta d’accesso. Il furto è avvenuto in via Canal d’oro, a Capezzano Monte, con grande amarezza da parte dei proprietari visti i disagi che già sopportano dal 18 aprile in seguito alle frane dovute alle forti piogge (nella foto un sopralluogo del Comune). In via Canal d’oro è previsto tra l’altro un bypass temporaneo per consentire anche alle auto di transitare (ora possono farlo solo i pedoni e i mezzi a due ruote), ma l’intervento non è ancora partito e l’assenza in quella zona di macchine è stata vista come una ghiotta occasione da chi non si è fatto scrupoli nemmeno di fronte a una strada semi-chiusa per una frana. L’unica consolazione, per i proprietari, è il fatto che l’abitazione non sia stata visitata dai ladri. Migliora invece la situazione in via Metati Rossi Bassi (Strettoia): la polizia municipale, con apposita ordinanza, ha revocato il divieto di transito istituito lo scorso 23 aprile e ha disposto, al tempo stesso, il senso unico alternato all’altezza del civico 57.

d.m.