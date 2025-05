"Il Comune acquisti l’ex Croce Rossa"

Si allarga il "fronte" dei cittadini che chiedono al Comune di partecipare l’8 maggio all’asta per l’ex Croce Rossa di Strettoia (nella foto). Dopo i comitati strettoiesi, il nuovo appello arriva da un gruppo di quindici iscritti al Pd, a partire dall’ex sindaco Domenico Lombardi e l’ex assessore Rossano Forassiepi, fino a Fortunato Angelini, Raffaele Berardi, Tommaso Buratti, Ireno Francesconi, Livio Giannotti, Felice Landi, Gabriella Lari, Susanna Maremmani, Fabio Ragghianti, Roberto Rebechi, Gabriella Vocaturo, Gabriella Lari e Luciana Zambon. "Il sindaco ha detto di non voler partecipare all’asta – scrivono – in quanto il futuro centro civico sorgerà, non si sa quando, all’ex area Binelli. Il Comune dovrebbe invece cercare di aggiudicarsi il bene, considerata anche la cifra non molto rilevante (136mila euro, ndr) se raffrontata ai 500mila euro spesi per acquistare, sempre all’asta, l’ex laboratorio Pierotti, che tra l’altro è un rudere a differenza dell’ex Cri che è in condizioni precarie ma recuperabili. Una volta acquisito, il bene potrebbe trovare varie forme di finanziamento, anche coinvolgendo associazioni di volontariato, realizzando finalmente quel centro civico aggregativo che manca a Strettoia. Il sindaco – concludono – preferisce spendere oltre 200mila euro per la statua di Leone X, opera nemmeno inserita nel piano delle opere pubbliche, anziché acquisire un bene a un costo inferiore che potrebbe dare possibilità aggregative, di protezione sociale e di case-parcheggio a una frazione troppo spesso dimenticata".