Muore a 59 anni. Oggi l’addio a Barbara Lari

La nascita della nipotina le aveva dato la forza della speranza. Purtroppo Barbara Lari non ce l’ha fatta e si è spenta a soli 59 anni dopo aver combattuto – in modo riservato – per un anno e mezzo contro la malattia. Nata a Pietrasanta, Barbara ha vissuto in Vaiana prima di trasferirsi definitivamente a Pozzi dopo il matrimonio. Bella e cordiale, per tanti anni ha lavorato in alcune boutique di Forte dei Marmi prima di rilevare il tabacchino sull’Aurelia altezza della Madonnina a Querceta. Un’attività che ha portato avanti per una decina di anni, diventando un punto di riferimento: poi la necessità di vendere appena scoperta la malattia che l’ha costretta a ritirarsi e a dedicarsi alle cure sostenuta dalla figlia Veronica (alla quale era legatissima) e dal marito Marco Oretti che gestisce l’officina Carservice a Pietrasanta. Terapie che Barbara ha sopportato con grande forza, senza condividere quel periodo difficile con tutti, ma custodendolo tra le mura domestiche: la nascita della nipote nel maggio 2024 le ha dato ulteriore voglia di combattere ed è stata motivo di ritrovato entusiasmo. Purtroppo nelle ultime settimane il quadro clinico è precipitato e si è spenta all’ospedale di Pisa. Barbara Lari oltre al marito e alla figlia lascia il genero Simone Poli, il fratello Alessandro, la sorella Angela e la nipotina Mariavittoria. La camera ardente è allestita alla casa funeraria La Piramide; da qui il feretro muoverà oggi alle 15,30 per la chiesa di Santa Maria Lauretana a Querceta dove alle 16 saranno celebrati i funerali.

Fra. Na.