Restyling negli asili nido. Plessi più sicuri e accoglienti

Plessi più accoglienti, sicuri e ricchi di servizi. Sono in corso gli ultimi ritocchi agli asili nido che da lunedì hanno iniziato ad accogliere i bambini per l’anno scolastico 2025-2026. In questi giorni il vicesindaco e assessore alla pubblica istruzione Francesca Bresciani ha compiuto un’ultima ricognizione insieme al personale della cooperativa "Cassiopea" (nella foto) per valutare gli interventi eseguiti nelle scorse settimane e raccogliere pareri e indicazioni oltre ad augurare a tutti loro buon lavoro.

"Abbiamo apportato numerose migliorie – spiega Bresciani – con l’obiettivo di risolvere piccole necessità strutturali, implementare l’offerta di servizi e creare un ambiente più accogliente e confortevole per bambini ed educatori. In quest’ampia rosa di attività particolarmente importanti sono stati l’allestimento della cucina interna al nido ’L’Aquilone’ di Strettoia, dedicata alla nuova sezione lattanti, e l’acquisto di arredi e giochi da interno e da esterno per questa specifica fascia d’età". Gli interventi, alcuni in sinergia con l’ufficio lavori pubblici, hanno interessato anche "Il Castello" di Vallecchia (nuovi arredi, riparazione ringhiere e cancelli), il "Bambi" di Fiumetto (rifacimento della pavimentazione), lo "Scubidù" di Città Giardino (impianto di climatizzazione) e "Il Piccolo Principe" a Ponterosso (nuovi giochi), a cui seguirà il rifacimento della pavimentazione al "Castello" di Vallecchia.