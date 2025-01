Regolamento urbanistico. Proposte di Forza Italia all’assessore Pierucci

"Viareggio ha necessità di una nuova pianificazione urbanistica in quanto l’ultimo strumento urbanistico (piano strutturale) risale al giugno del 2004". Scrive così, il gruppo Forza Italia coordinato da Vittorio Fantoni, attraverso il suo delegato l’ingegnere Stefano Simonetti, responsabile del dipartimento provinciale di urbanistica, all’assessore all’urbanistica Pierucci sulla tempistica di adozione del piano strutturale del comune e individuando, nel nuovo piano strutturale, alcuni argomenti da inserire negli obiettivi dell’amministrazione.

"La creazione di nuove unità abitative dell’attuale superficie calpestatile che potrebbero essere ricavate da fabbricati residenziali esistenti, oppure attraverso il cambio di destinazione verso la residenza delle unità immobiliari inutilizzate - scrive Forza Italia - Come il recupero delle volumetrie esistenti dismesse e degradate attraverso interventi di rigenerazione urbana con la possibilità di creare complessi sul principio di "eco-quartieri" riqualificando intere aree con meccanismi di progettazione sostenibile, la costituzione di comunità energetiche per rendere auto sostenibile intere aree e riuscire a schedare gli edifici in una classificazione già snella".

Nell’ambito dei lavori pubblici e infrastrutturali, Forza Italia propone poi "la realizzazione di parcheggi collegati ai principali punti strategici della città con mobilità Green, l’eliminazione delle barriere architettoniche, lo studio specifico su porzioni di strade soggetto a problemi idraulici di esondazione e il recupero delle pinete".