L’azienda premia i dipendenti: “Gratifica natalizia uguale a quella dei soci”

Viareggio, 15 dicembre 2024 – “La nostra azienda (tre soci dipendenti, Giovanni Franchi, Andrea Puccini e Marco d’Inzeo e tre dipendenti dei quali una donna ndr) è paragonabile a un meccanismo ben oliato nel quale ciascun ingranaggio è importante alla stessa maniera, senza differenza. Nelle nostre scelte di vita abbiamo promosso, perché ci crediamo, l’accordo e l’armonia e tra i soci-dipendenti e i dipendenti che lavorano per noi non esiste differenza alcuna. Siamo tutti parte di quell’ingranaggio che da 20 anni, dal 2004, ogni mattina lavora e porta a casa risultati di cui essere orgogliosi. Risultati frutto dell’impegno e della passione di tutti. Ecco perché con questa logica ci siamo fatti un regalo nella retribuzione natalizia. Un regalo uguale per tutti”.

Giovanni Franchi racconta con grande semplicità, ma soprattutto con grande umiltà, il Natale che si festeggia alla Age Scientific srl. L’azienda leader, la sede nella zona industriale delle Bocchette, nelle applicazioni spaziali, nella ricerca di fisica nucleare che abbraccia la fisica medica con collaborazioni ormai da anni con l’Università di Pisa, e la categoria dei prodotti Audio Hi-End, i prodotti audio di maggior qualità. Categoria solitamente dedicata alle esigenze degli appassionati del settore.

A fine anno l’azienda porta a casa un risultato professionale che, con orgoglio, condivide come in un nucleo familiare, alla pari. In parole semplici la grande famiglia della Age Scientific può contare su una retribuzione natalizia più pesante, un surplus economico con il quale vivere il Natale in modo più sereno nella logica di “Uno per tutti, tutti per uno“.

Il brindisi sarà in settimana, nei giorni che precedono il Natale. Giovanni Franchi racconta il Natale 2024 al rientro da un viaggio negli Emirati Arabi e prima di partire per l’Aquila dove parteciperà al collaboration meeting al GSSI per un satellite che sta realizzando l’azienda. Un evento di grande rilievo internazionale con il quale la Age Scientific chiude il 2024 anno in cui ha festeggiato il ventennale. Per Giovanni Franchi la retribuzione natalizia più pesante, in parti uguali, non rappresenta una medaglia da esibire, ma piuttosto un momento di gioia da condividere con lo staff, per il secondo anno consecutivo. Un esempio di gestione aziendale che si sposa con lo spirito delle festività natalizie. Uno spirito dove la condivisione, piccola e grande che sia, fa la differenza e diventa un esempio per tutti.

“Dove non arriva la legge può arrivare l’esempio”, conclude Giovanni Franchi che nella sua professione ha seguito l’esempio della sua famiglia. Una famiglia che senza proclami, senza retorica, ma con il cuore, ha donato lavoro e sorrisi. Di padre in figlio.