Recruiting turismo. Selezioni aperte

RECRUITING A VILLA BERTELLI A FORTE DEI MARMI

Mercoledì 31 gennaio dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro con l’obiettivo di creare sinergie tra il territorio, professionalità e imprese del comparto turistico. All’evento a Villa Bertelli hanno aderito stabilimenti balneari, hotel e altre strutture turistiche. Tra le figure ricercate personale di sala, camerieri. addetti alle pulizie, lavapiatti, bagnini, cuoco/aiuto cuoco, pizzaioli, barman/banconieri, facchini, cameriere ai piani receptionist , tuttofare manutentore, sommelier, parcheggiatore, animatore per bambini e molte altre figure del settore turistico. Prenotarsi inviando una email a [email protected]

STAGE A FINCANTIERI

Sono davvero tante le opportunità annunciate da Fincantieri, azienda italiana pronta a offrire numerosi stage e lavoro a diversi profili professionali da collocare nelle sedi e città sopra elencate. Collegarsi al link “https://www.fincantieri.com/.it/” e dalla home page del sito aziendale cliccare in alto a destra dello schermo la voce “Lavora con noi” poi scorri in basso e dal riquadro “Lavora con noi” clicca “Leggi tutto” per accedere alla pagina delle “Posizioni Aperte”. Per gli stage vai su “Entry Level” - “Posizioni Aperte” e per le offerte lavoro Fincantieri clicca su “professional”

ENI ASSUME

Eni, multinazionale occupata nell’estrazione di petrolio, gas naturale, produttrice di energia elettrica da fonti rinnovabili e combustibili fossili, cerca diversi profili professionali da assumere in 14 città italiane 8tra cui Firenze) con contratti di lavoro diversificati, secondo la categoria operativa assegnata. Collegarsi al seguente link “https://www.eni.com/it-IT/home.html”