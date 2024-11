Recruiting day. Alla Villa Bertelli

L’ufficio Informagiovani del Comune di Forte dei Marmi organizza un recruiting day in collaborazione con le principali agenzie per il lavoro della zona. L’evento si svolgerà mercoledì 20 novembre dalle 9.30 alle 13 a Villa Bertelli. La giornata sarà dedicata alla ricerca di figure professionali quali addetto alle pulizie, addetto mensa, addetto gdo (cassiere, scaffalista ecc), impiegato e categorie protette. In questa occasione sarà possibile effettuare colloqui in presenza con gli addetti al reclutamento delle varie agenzie e si potrà lasciare il curriculum per eventuali offerte future.

"Siamo orgogliosi di riportare i Recruiting Day a Villa Bertelli - afferma Michele Pellegrini, presidente del consiglio comunale - un’iniziativa importante per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, restituendo alla ricerca di impiego una dimensione di contatto diretto tra agenzie e candidati. Crediamo fortemente nel valore di questi eventi, che permettono di ridurre le distanze e offrire opportunità concrete a chi cerca lavoro, rendendo più accessibile e immediato il dialogo tra le parti coinvolte. Questa occasione rappresenta non solo un servizio prezioso per chi è in cerca di occupazione, ma anche un sostegno concreto per le aziende del territorio". Per partecipare è necessario iscriversi inviando il proprio nominativo e un recapito telefonico alla mail [email protected]