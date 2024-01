"Recruiting Day a Villa Bertelli: Offerte di Lavoro nel Settore Vendita"

Nuovo recruiting day a Villa Bertelli per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Appuntamento venerdì 12 gennaio dalle 9,30 alle 13. Questa volta la ricerca sarà specificatamente dedicata al settore vendita. I profili interessati sono quelli di: Store manager, sales assistant e tirocinanti addetti/e alle vendite. Saranno presenti le agenzie per il lavoro della zona con offerte nelle zone Versilia e Massa/Carrara. Sarà possibile effettuare colloqui in presenza per le offerte attive e lasciare il curriculum per eventuali offerte future. Per partecipare è necessario iscriversi via mail a [email protected] comunicando il proprio nominativo con un recapito telefonico.