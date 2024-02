Rassegne estive. La Piccola Atene danza nell’arte

Torna a Pietrasanta il DAP Festival. Con la danza protagonista in una rassegna prodotta dall’associazione culturale New Dance Drama, con la direzione artistica di Adria Ferrali, che si svolgerà dal 23 giugno al 6 luglio. Arrivata all’ottava edizione questa manifestazione di respiro internazionale presenta un ricco cartellone di 34 appuntamenti dedicati alla danza che si svolgeranno in alcuni spazi della città, come il Chiostro di Sant’Agostino e il Gran Teatro della Versiliana. Una rassegna unica nel suo genere che rappresenta il punto di incontro tra le arti performative e che propone una scelta accurata di coreografie moderne e contemporanee, presentate da alcune delle compagnie di danza più rinomate al mondo e da alcune fra le più famose stelle della danza classica e contemporanea.

Il festival vede il rinnovarsi della collaborazione con Oblong Contemporary Art Gallery. In questa edizione le scenografie sono ispirate all’opera artistica di Flavio Lucchini, fondatore di Vogue Italia, i cui lavori sono esposti dal 15 giugno al 7 luglio nella Sala Grasce di Pietrasanta.

Il festival, che si terrà da domenica 23 giugno fino a sabato 6 luglio, vedrà la partecipazione di star della danza internazionale, tra cui Tamara Fragale (foto), PeiJu Chien-Pott, Linda Giubelli e Daniil Simkin. Per chi vuole sostenere il DAP Festival è stato attivato lo strumento fiscale dell’art bonus nazionale, che consente a cittadini privati e imprese di elargire una erogazione liberale, ottenendo un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato. Per donare o avere informazioni basta collegarsi a questo link: https://artbonus.gov.it/3298-d.a.p-festival-(-danza-in-arte-a-pietrasanta-).html