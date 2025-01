Rassegna delle Befane. Tre giorni di grande festa per i 40 anni dell’iniziativa

La Befana fa il tris. In occasione dei 40 anni della Rassegna dei gruppi musicali delle Befane, la Misericordia di Capezzano organizza infatti una tre giorni di festa per onorare questo importante traguardo. I festeggiamenti inizieranno domani alle 15 con "Passeggiando nel villaggio": nel piazzale antistante la sede della Misericordia si svolgerà la sfilata della Filarmonica Versilia e le rappresentanze dei gruppi Befane con inno di Capezzano e alzabandiera. Tutto pomeriggio sarà animato da stand con prodotti tipici, intrattenimento per i bambini, elaborati delle scuole del territorio realizzati dalle varie classi che verranno esposti per dar vita ad una mostra coloratissima. Alle 19,30 è fissata la cena all’interno di una struttura che sarà montata appositamente: si tratterà di un momento conviviale che sarà arricchito da aneddoti e ricordi. Infatti è previsto il talk "Il salotto della Befana" condotto da Claudio Sottili che, per l’occasione, ha contattato tutti i protagonisti che, a vario titolo, hanno caratterizzato la lunga storia dei 40 anni della manifestazione.

Domenica 5 sarà la volta di “Tutti cantiamo la tua canzone”: dalle 15 sul palco si alterneranno oltre 14 gruppi di Befane e la kermesse entrerà nel vivo: la Befana alpina, Scuola di musica della Filarmonica Versilia, la Bubbaraglia, I pirati di Santa Lucia, la Befana delle Capanne “Boveglio”, la Befana del Tongo, la Befana dell’unione di Piano di Mommio, Misericordia di Capezzano, la Befana del Bucine, la Befana della Pieve,la Marinara di Forte dei Marmi, Oratorio di Capezzano, la Befana dei Frati, la Befana delle Seimiglia.

Lunedì 6 gennaio si conclude la kermesse con un tributo alla tradizione religiosa e con un suggestivo scenario. Previsto infatti dalle 14 lo spettacolo al Presepe con l’arrivo alle 15 dei Re Magi, la Santa Messa dell’Epifania, concorso il miglior befanino, esibizione della Filarmonica Versilia con i gruppi befana e premio Antonio Evangelisti, premiazione degli elaborati dei ragazzi delle scuole ed ammaina bandiera.

Fra.Na.