Rapine in Versilia, arrestato dopo l’assalto a due turisti. Si cerca correlazione con l’aggressione di Vecchiano

Viareggio, 17 agosto 2024 – Accertamenti dei carabinieri sono in corso a Viareggio per stabilire se un 25enne, romeno, arrestato ieri sera a Marina di Torre del Lago dopo due assalti violenti a due turisti, uno di 38 anni e un altro di 63, sia coinvolto pure nella rapina violenta del 12 agosto in cui due uomini vennero feriti e uno di loro è grave in ospedale, in prognosi riservata, tenuto in coma farmacologico dopo un intervento chirurgico alla testa.

Ieri sera il 25enne è stato bloccato dai carabinieri dopo che all'esterno di un locale, verso l'ora di cena, ha rapinato un orologio e una collana ad un turista di 38 anni, di Firenze, e poi ha cercato di portare via un borsello ad un altro turista, di 63 anni, che ha opposto resistenza. Ne è nata una colluttazione e la persona aggredita è rimasta ferita lievemente. I carabinieri sono arrivati sul posto e rintracciato il 25enne per arrestarlo. Le indagini sono in corso. Gli investigatori dell'Arma cercheranno di capire se questo 25enne sia per caso coinvolto nella rapina violenta avvenuta tra Marina di Torre del Lago e Vecchiano (Pisa) il 12 agosto in cui furono feriti due uomini che venivano via dalla spiaggia a fine giornata. Uno dei due fu gravemente colpito alla testa. Si parlò di un rapinatore fuggito nella boscaglia. Il bottino risultava essere uno zaino e una tenda da mare.